В Италии возобновляются футбольные тренировки

СМИ сообщают о возобновлении футбольных тренировок в Италии с 4 мая. Как пишет Football Italia, пока речь идёт только об индивидуальных занятиях в Серии А. Групповые тренировки будут запрещены как минимум до 18 мая. О том, когда возобновится футбольный сезон, не известно, однако отмечается, что все крупные турниры будут проходить без участия зрителей до конца года.

Напомним, премьер-министр Джузеппе Конте ранее продлил действие ограничительных мер, введённых в Италии из-за COVID-19, до 3 мая. В этот период жителям страны запрещено перемещаться между населенными пунктами и в их пределах без крайней необходимости. Кроме того, отменены занятия в школах и массовые мероприятия. С 12 марта власти ввели запрет на любую торговую деятельность, а с 22 марта приостановили все производство, кроме самого необходимого.

Отметим, Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран. По последним данным, там инфицированы более 195 тысяч человек. 26 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.

Итальянский публицист Джульетто Кьеза дал НСН одно из последних интервью

Ранее НСН писала, что Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини. Он подчеркнул, что открытие границ будет зависеть от эпидситуации и политики каждого отдельного государства.

Однако Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, закрытых из-за пандемии коронавируса. По словам министра, в числе достопримечательностей, которые, скорее всего, снова смогут открыть для посетителей, Колизей и Помпеи.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусФутболИталия
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