Итальянский журналист Джульетто Кьеза одно из последних интервью дал НСН

Публицист в последние дни в своем Facebook поднимал тему коронавируса. Так, в аннотации к видеоконференции «Пандора-ТВ» с его участием было написано: «Всемирный банк и ВОЗ - новые средства войны?», отмечает ТАСС.

Итальянский журналист и общественный деятель, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза в эфире НСН в начале апреля рассказал, почему Италия оказалась в числе наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы.

«Почему Италия находится в такой ситуации – вопрос открытый. Много неопределенных вещей, которые еще требуют объяснения. Но я вижу, что вирус, который нанес удар по Италии, это не тот же самый вирус, что в Китае, это другой вирус. Это тоже коронавирус, но с другими характеристиками. Тогда возникает вопрос, откуда он взялся и как попал в Италию, в Испанию? И почему в России ситуация так отличается, хотя Россия граничит с Китаем? Очень странная ситуация», - отметил он.

Кьеза призвал не обращать внимание на критику российской помощи в Италии.

«Помощь, которую мы получили от России, очень полезна. Мы должны быть очень благодарны, но, как вы знаете, были невероятно глупые выпады со стороны властей Италии и некоторых СМИ. Были невероятно глупые комментарии. Но это только элиты и СМИ. Несколько министров, которые открывают рот только по указанию извне. Это НАТО. Это не итальянская реакция, это реакция НАТО, инспирированная американскими и британскими спецслужбами. Это современный колониализм. НАТО выражает недовольство помощью России. А рядовые итальянцы выражают большую благодарность России, например, в Бергамо, где работают ваши военные. Удивительно, но помогали только Россия, Китай, Куба. НАТО ничего не делала. Это наши союзники, которые не помогли совсем», - посетовал собеседник НСН.

Ранее дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН напомнил о кампании в итальянской прессе против российских медиков.

«Запрет США на обращение к Россией за помощью – это не новость. Когда наши медики прибыли в Италию, началась компания в правой прессе: сейчас пришли русские медики, потом – русские танки (…) наша, российская, помощь важна и в гуманитарном плане, и, если хотите, в геополитическом», - отметил эксперт.



