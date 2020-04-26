Итальянский журналист Джульетто Кьеза одно из последних интервью дал НСН
Итальянский журналист и общественный деятель, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза в эфире НСН незадолго до своей смерти поблагодарил Россию за помощь своей стране.
Ночью 26 апреля умер итальянский публицист, журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза. Он скончался на 80-м году жизни от инфаркта, сообщила супруга экс-депутата Европарламента Фьямметта Кукурния.
Она рассказала, что медики не смогли спасти ее супруга, у которого ночью был инфаркт, пишут «Известия».
По словам друга журналиста, президента благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато, у Кьеза начались осложнения на сердце после недавно перенесенной операции. В интервью РИА Новости он также не исключил, что смерть товарища может быть вызвана коронавирусом.
Джульетто Кьеза около 20 лет работал в Москве в качестве собственного корреспондента изданий L'Unita и La Stampa. Его карьера в России строилась в 80 и 90 годы ХХ века. В качестве журналиста он сотрудничал также и с ведущими российскими СМИ, писал книги, в том числе об СССР и России.
Журналист был дружен с президентом СССР Михаилом Горбачевым, Кьеза являлся одним из наиболее авторитетных экспертов по ситуации в современной России.
Кьеза занимался политикой, работал заместителем председателя Комиссии по делам международной торговли в Европарламенте, куда был избран в 2004 году. В 2009 году снова участвовал в выборах в Европарламент от Латвии, но не избрался. В 2010 году в Италии стал основателем общественно-политического движения «Альтернатива».
Публицист в последние дни в своем Facebook поднимал тему коронавируса. Так, в аннотации к видеоконференции «Пандора-ТВ» с его участием было написано: «Всемирный банк и ВОЗ - новые средства войны?», отмечает ТАСС.
Итальянский журналист и общественный деятель, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза в эфире НСН в начале апреля рассказал, почему Италия оказалась в числе наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы.
«Почему Италия находится в такой ситуации – вопрос открытый. Много неопределенных вещей, которые еще требуют объяснения. Но я вижу, что вирус, который нанес удар по Италии, это не тот же самый вирус, что в Китае, это другой вирус. Это тоже коронавирус, но с другими характеристиками. Тогда возникает вопрос, откуда он взялся и как попал в Италию, в Испанию? И почему в России ситуация так отличается, хотя Россия граничит с Китаем? Очень странная ситуация», - отметил он.
Кьеза призвал не обращать внимание на критику российской помощи в Италии.
«Помощь, которую мы получили от России, очень полезна. Мы должны быть очень благодарны, но, как вы знаете, были невероятно глупые выпады со стороны властей Италии и некоторых СМИ. Были невероятно глупые комментарии. Но это только элиты и СМИ. Несколько министров, которые открывают рот только по указанию извне. Это НАТО. Это не итальянская реакция, это реакция НАТО, инспирированная американскими и британскими спецслужбами. Это современный колониализм. НАТО выражает недовольство помощью России. А рядовые итальянцы выражают большую благодарность России, например, в Бергамо, где работают ваши военные. Удивительно, но помогали только Россия, Китай, Куба. НАТО ничего не делала. Это наши союзники, которые не помогли совсем», - посетовал собеседник НСН.
Ранее дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН напомнил о кампании в итальянской прессе против российских медиков.
«Запрет США на обращение к Россией за помощью – это не новость. Когда наши медики прибыли в Италию, началась компания в правой прессе: сейчас пришли русские медики, потом – русские танки (…) наша, российская, помощь важна и в гуманитарном плане, и, если хотите, в геополитическом», - отметил эксперт.
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