В аквапарке Астрахани утонул ребенок

Следственные органы ведут проверку после гибели четырехлетнего ребенка в бассейне развлекательного комплекса «Парк Планета» в Астрахани, сообщает СК России.

В аквапарке под Смоленском утонул ребенок

22 августа мальчик отдыхал в аквапарке с матерью, братом и сестрами. Находясь без присмотра, ребенок скатился с горки в бассейн и утонул. Мальчика под водой заметили очевидцы, которые извлекли ребенка и начали оказывать первую помощь. Приехавшие врачи попытались реанимировать его, но безуспешно.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее мальчик погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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