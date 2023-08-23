В аквапарке Астрахани утонул ребенок
Следственные органы ведут проверку после гибели четырехлетнего ребенка в бассейне развлекательного комплекса «Парк Планета» в Астрахани, сообщает СК России.
22 августа мальчик отдыхал в аквапарке с матерью, братом и сестрами. Находясь без присмотра, ребенок скатился с горки в бассейн и утонул. Мальчика под водой заметили очевидцы, которые извлекли ребенка и начали оказывать первую помощь. Приехавшие врачи попытались реанимировать его, но безуспешно.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее мальчик погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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