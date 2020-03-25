В Италии увеличили штраф за нарушение карантина

Пресс-конференция, на которой итальянский лидер объявил о новых мерах против распространения коронавируса, проходила без журналистов: вопросы задавали через телемост. Штраф увеличится с 200 до 400 евро и может доходить до 3 тысяч. Было выявлено около 60 тысяч случаев нарушения режима изоляции. В Ломбардии, регион которой считается наиболее затронутым эпидемией, штрафы увеличились до 5 тысяч евро.

Премьер Конте сообщил, что не намерен продлевать режим чрезвычайной ситуации до 31 июля. Он добавил, что надеется смягчить данные меры. Строгий карантин действует с 10 марта, он должен закончиться 4 апреля, но Конте предупредил, что срок может быть продлен.



