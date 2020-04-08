В Италии установлен суточный рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

Отмечается, что показатель по выздоровлениям за прошедшие сутки стал рекордным с момента распространения вируса в стране. Также в Италии заметно сокращается число новых случаев заражения, в частности, за прошедшие сутки было зафиксировано 880 заражений при том, что на предыдущей неделе этот показатель не падал ниже 2,9 тысяч.

По словам Боррелли, за последние десять дней количество вылечившихся выросло на 50%.

В России на сегодняшний день подтверждено 8672 случая коронавируса в 81 регионе. Выздоровели 580 человек, 63 умерли.



