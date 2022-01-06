В Италии суточное число заболевших COVID впервые превысило 200 тысяч
В Италии суточное число заболевших коронавирусом впервые превысило 200 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Уровень в 100 тысяч заражений в сутки в Италии был пробит 30 декабря. Резкий рост заражений связан со штаммом «омикрон», который обладает большей заразность, чем другие. Также одна из причин - увеличение числа тестирований на коронавирус, до 1 млн в сутки.
На данный момент в Италии в больницах с коронавирусом находятся около 14 тысяч человек, из них в отделениях интенсивной терапии 1,4 тысячи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru