В Риме могут ограничить доступ туристов к фонтану Треви
Власти итальянской столицы обсуждают возможные варианты ограничения количества туристов у одного из самых популярных мест в Риме – у фонтана Треви. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, один из рассматриваемых вариантов – установление забора вокруг архитектурного памятника. Еще один способ – установка полицейских постов на каждой из 5 улиц, ведущих к фонтану.
Как отмечается, это позволит исключить случающиеся прыжки в воду, а также «посиделки» на мраморном бордюре фонтана. Помимо сохранения культурного памятника, предлагаемые меры позволят защитить путешественников от карманных воров, избежать ссор за «лучшее место для фото» и ограничат незаконную коммерческую деятельность у фонтана.
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