В Риме могут ограничить доступ туристов к фонтану Треви

Власти итальянской столицы обсуждают возможные варианты ограничения количества туристов у одного из самых популярных мест в Риме – у фонтана Треви. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, один из рассматриваемых вариантов – установление забора вокруг архитектурного памятника. Еще один способ – установка полицейских постов на каждой из 5 улиц, ведущих к фонтану.

Как отмечается, это позволит исключить случающиеся прыжки в воду, а также «посиделки» на мраморном бордюре фонтана. Помимо сохранения культурного памятника, предлагаемые меры позволят защитить путешественников от карманных воров, избежать ссор за «лучшее место для фото» и ограничат незаконную коммерческую деятельность у фонтана.



