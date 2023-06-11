В Италии рассказали о состоянии Берлускони

«Его состояние не вызывает опасений. Он прошел обследования, в ближайшие несколько дней его выпишут из больницы», - рассказал Таяни.

Итальянский 86-летний политик госпитализирован в больницу San Raffaele. По данным врачей Берлускони, госпитализация больного лейкозом, обусловлена его заболеванием, хотя и не является критической причиной.

Ранее экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони был вновь госпитализирован, сообщило агентство Ansa. Причиной госпитализации тогда стала лёгочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



