В Италии рассказали о состоянии Берлускони
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что состояние бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, который был госпитализиррован, не вызывает опасений. об этом пишет газета La Repubblica 11 июня в воскресенье.
«Его состояние не вызывает опасений. Он прошел обследования, в ближайшие несколько дней его выпишут из больницы», - рассказал Таяни.
Итальянский 86-летний политик госпитализирован в больницу San Raffaele. По данным врачей Берлускони, госпитализация больного лейкозом, обусловлена его заболеванием, хотя и не является критической причиной.
Ранее экс-глава итальянского правительства Сильвио Берлускони был вновь госпитализирован, сообщило агентство Ansa. Причиной госпитализации тогда стала лёгочная инфекция, развившаяся на фоне хронической лейкемии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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