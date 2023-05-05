Больной лейкемией Берлускони вернулся к работе
5 мая 202317:04
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, борющийся с лейкемией, вернулся политической работе. С таким заявлением выступил глава МИД Италии Антонио Таяни, его слова приводит агентство ANSA.
Он заявил, что состояние Берлускони улучшается, и самый сложный этап оказался позади. Экс-премьер на сегодняшний день работает из палаты в поликлинике.
Ранее Сильвио Берлускони перевели из реанимации в обычную палату, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru