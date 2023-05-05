Больной лейкемией Берлускони вернулся к работе

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, борющийся с лейкемией, вернулся политической работе. С таким заявлением выступил глава МИД Италии Антонио Таяни, его слова приводит агентство ANSA.

Берлускони пообещал побороть лейкемию

Он заявил, что состояние Берлускони улучшается, и самый сложный этап оказался позади. Экс-премьер на сегодняшний день работает из палаты в поликлинике.

Ранее Сильвио Берлускони перевели из реанимации в обычную палату, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Гунеев
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