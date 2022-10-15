Власти Швеции сообщили о работе с Данией и Германией по расследованию диверсий на «Северных потоках»

Швеция сотрудничает с Данией и Германией по расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон в беседе с Reuters.

Ранее СМИ сообщили об отказе Стокгольма от проведения совместного в Германией и Данией расследования ЧП на «Северных потоках».