Власти Швеции сообщили о работе с Данией и Германией по расследованию диверсий на «Северных потоках»
Швеция сотрудничает с Данией и Германией по расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон в беседе с Reuters.
Ранее СМИ сообщили об отказе Стокгольма от проведения совместного в Германией и Данией расследования ЧП на «Северных потоках».
Комментируя информацию о решении шведской стороны, политик отметила, что «это неправда».
«Мы работаем вместе с Германией и Данией по этому вопросу», - подчеркнула Андерссон.
В свою очередь, шведский прокурор Матс Юнгквист сообщил, что Стокгольм отказался создать совместную следственную группу для расследования диверсий на «Северных потоках» из-за конфиденциальности информации. Ранее с таким предложением выступало Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст).
Вместе с тем Юнгквист указал, что Швеция сотрудничает с Данией и Германией по ситуации на газопроводах.
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