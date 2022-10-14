Новак: взрывы на «Северных потоках» обрекли Европу на энергетическую бедность

«В ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ в Европе вернулись к тем уровням, которые раньше были», — отметил вице-премьер.

По его словам, углеводороды точно еще больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в мировом энергобалансе.

Ранее Александр Новак заявил, что Россия в 2022 году увеличит экспорт нефти на 8%, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

