Новак: взрывы на «Северных потоках» обрекли Европу на энергетическую бедность
Организаторы взрывов на «Северных потоках» подорвали энергетическую безопасность Европы и обрекли регион на энергетическую бедность. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели».
«В ближайшее время мы не видим предпосылок, чтобы цены на газ в Европе вернулись к тем уровням, которые раньше были», — отметил вице-премьер.
По его словам, углеводороды точно еще больше 50 лет будут занимать доминирующее положение в мировом энергобалансе.
Ранее Александр Новак заявил, что Россия в 2022 году увеличит экспорт нефти на 8%, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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