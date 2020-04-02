В Италии прокомментировали «странные» смерти в доме престарелых
Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи прокомментировал информацию о «странных» смертях пациентов с коронавирусом.
По словам Печис-Каваньи, он не связывает смерть пятерых пациентов напрямую с инфицированием COVID-19, потому что тесты на коронавирус им не проводились. Он также уточнил, что первая смерть произошла еще 19 марта, а средний возраст пациентов - 88 лет.
Ранее российская газета «Московский комсомолец» со ссылкой на врачей, которые борются с инфекцией в Ломбардии, сообщила, что те обратили внимание на «странные» смерти в доме престарелых. По их словам, зафиксировано пять смертей у постояльцев дома престарелых во сне. Они были заражены коронавирусом, однако никаких серьезных признаков заболевания обнаружено у них не было.
В Италии инфицированы 105 792 человек. За сутки выявлено 4 тысяч новых больных, скончались 837.
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