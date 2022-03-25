В Италии заявили, что не ожидают снижения поставок газа из РФ
Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что в Европе не ожидают снижения поставок газа из РФ, передает ТАСС.
По словам Драги, это связано с тем, что Россия изменила валюту оплаты за газ на рубли. Он отметил, что в ЕС считают данное решение нарушением действующих контрактов.
Президент России Владимир Путин принял решение перейти в расчетах за газ с недружественными государствами на российские рубли на текущей неделе.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.
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