В Италии заявили, что не ожидают снижения поставок газа из РФ

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что в Европе не ожидают снижения поставок газа из РФ, передает ТАСС.



По словам Драги, это связано с тем, что Россия изменила валюту оплаты за газ на рубли. Он отметил, что в ЕС считают данное решение нарушением действующих контрактов.

Президент России Владимир Путин принял решение перейти в расчетах за газ с недружественными государствами на российские рубли на текущей неделе.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.





