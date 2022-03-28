Боррель: Европа сможет отказаться от российского газа в течение двух лет
Европейские страны смогут отказаться от поставок российского газа в течение пары лет, заявил телеканалу Sky News верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По словам главы европейской дипломатии, государства ЕС стремятся диверсифицировать источники поставок газа в Европу и снизить зависимость от энергетического сырья России, но не запретить его.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Москвой.
Решение России о переводе оплаты за природный газ в рубли для недружественных стран «ошарашило Запад».
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