В Италии начали прививать от коронавируса людей старше 80 лет

В Италии начался новый этап массовой вакцинации населения от COVID-19 для людей в возрасте от 80 лет, не проживающих в домах престарелых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный больничный комплекс "Сан-Камилло" в Риме.

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Первые дозы вакцины получили 90 пациентов. Вакцинация продолжится в регионе Лацио, который держит лидерство по числу вакцинированных в стране. В рамках кампании подготовлены 460 тысяч доз вакцины.

Национальный план вакцинации в Италии включает в себя несколько этапов. Изначально препарат получали только работники медучреждений и пациенты домов престарелых. На втором этапе, который обозначил начало массовой вакцинации в стране, будут привиты те, кто входит в группу риска.

В первую очередь будут провакцинированы пожилые люди. В настоящий момент они составляют большую часть пациентов в отделениях интенсивной терапии. Вакцинация в Италии проводится бесплатно и добровольно.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИталияПандемияВакцинация
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