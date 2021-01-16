В Италии начали прививать от коронавируса людей старше 80 лет
В Италии начался новый этап массовой вакцинации населения от COVID-19 для людей в возрасте от 80 лет, не проживающих в домах престарелых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный больничный комплекс "Сан-Камилло" в Риме.
Первые дозы вакцины получили 90 пациентов. Вакцинация продолжится в регионе Лацио, который держит лидерство по числу вакцинированных в стране. В рамках кампании подготовлены 460 тысяч доз вакцины.
Национальный план вакцинации в Италии включает в себя несколько этапов. Изначально препарат получали только работники медучреждений и пациенты домов престарелых. На втором этапе, который обозначил начало массовой вакцинации в стране, будут привиты те, кто входит в группу риска.
В первую очередь будут провакцинированы пожилые люди. В настоящий момент они составляют большую часть пациентов в отделениях интенсивной терапии. Вакцинация в Италии проводится бесплатно и добровольно.
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