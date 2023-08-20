В Италии анонсировали отказ от российского газа к 2024 году
Министр по делам предприятий и продукции Италии Адольфо Урсо выразил мнение, что к 2024 году республика добьется независимости от российского газа. Об этом он заявил в интервью порталу Ilsussidiario.net.
«Я убежден, что в 2023 году мы сможем окончательно добиться энергетической независимости, прежде всего от России», - сказал глава ведомства.
Он отметил, что газовые хранилища Италии заполнены на 90%. Страна снизила объемы импорта из России на 40%, уточнил Урсо.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил перенаправить российский газ по «Турецкому потоку», сообщает «Радиоточка НСН».
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