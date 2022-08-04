В Испании ввели запрет на свет в витринах магазинов после 22:00
Кабинет министров Испании в целях экономии электроэнергии отдал распоряжение об обязательном отключении света в общественных зданиях и витринах после 22:00, сообщает ТАСС.
В соответствии с ним, придется отключать освещение в супермаркетах, кинотеатрах, на вокзалах и в аэропортах, в гостиницах и распределительных центрах. Исключение было сделано лишь для уличных фонарей.
Правоохранительные органы королевства уже бьют тревогу, предсказывая разгул преступности.
Как заявили в испанской полиции, темнота опасна, прежде всего, для женщин. От недостатка света на улицах может увеличится и количество ДТП.
Ранее испанский премьер Санчес призвал отказаться от галстуков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- В Испании ввели запрет на свет в витринах магазинов после 22:00
- «Роскосмос» не будет делать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года
- В Сербии власти ограничили цены на хлеб
- СМИ: в Венесуэле 17 человек приговорены к лишению свободы за покушение на Мадуро
- «Замена службы в армии»: ФСБ снижает требования к поступающим на службу
- Два человека получили ранения при обстреле села в Брянской области
- СМИ: Канада будет обучать украинских военных в Британии
- США не исключают возможность контактов Блинкена и Лаврова по обмену заключенными
- Суд осудил баскетболистку Грайнер на девять лет колонии
- Латвия приостановила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru