В Испании ввели запрет на свет в витринах магазинов после 22:00

Кабинет министров Испании в целях экономии электроэнергии отдал распоряжение об обязательном отключении света в общественных зданиях и витринах после 22:00, сообщает ТАСС.

В соответствии с ним, придется отключать освещение в супермаркетах, кинотеатрах, на вокзалах и в аэропортах, в гостиницах и распределительных центрах. Исключение было сделано лишь для уличных фонарей.

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Правоохранительные органы королевства уже бьют тревогу, предсказывая разгул преступности.

Как заявили в испанской полиции, темнота опасна, прежде всего, для женщин. От недостатка света на улицах может увеличится и количество ДТП.

Ранее испанский премьер Санчес призвал отказаться от галстуков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоЭлектроэнергияЭкономияИспания
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