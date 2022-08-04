В Испании ввели запрет на свет в витринах магазинов после 22:00

Кабинет министров Испании в целях экономии электроэнергии отдал распоряжение об обязательном отключении света в общественных зданиях и витринах после 22:00, сообщает ТАСС.

В соответствии с ним, придется отключать освещение в супермаркетах, кинотеатрах, на вокзалах и в аэропортах, в гостиницах и распределительных центрах. Исключение было сделано лишь для уличных фонарей.