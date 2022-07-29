Испанский премьер Санчес призвал отказаться от галстуков
В Испании глава правительства Педро Санчес призвал мужчин королевства отказаться от ношения галстуков. По его мнению, без этой детали гардероба не придется включать кондиционер в квартирах и офисах на полную мощность, что приведет к сокращению потребления электроэнергии. Об этом сообщает агентство Europa Press.
Премьер-министр в пятницу, 29 июля впервые сам пришёл на пресс-конференцию без галстука.
«Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики», — подчеркнул Санчес.
Ранее сообщалось, что из-за резкого роста цен более 80% британцев экономят свет и газ.
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