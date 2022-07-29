СМИ: Испания может установить лимит на отопление и кондиционирование общественных мест

По данным газеты El Mundo, указом предлагается запретить температуру кондиционеров в ряде общественных заведений и на транспорте ниже 27 градусов, а установленная температура отопления не может быть выше 19 градусов. Таким образом, власти пытаются принять меры для экономии энергопотребления.

Также жителям страны будет дана рекомендация содействовать снижению энергопотребления. Как ожидается, энергопотребление снизится на 7%.

