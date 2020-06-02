В Испании второй день подряд не регистрируют смертей от COVID-19

В Испании второй день подряд не регистрируют летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующие данные привел испанский Минздрав. Между тем, за минувшие сутки было зафиксировано 137 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего за время пандемии в стране подтверждено около 240 тыс. случаев заражения, из которых более 27 тысяч летальных исходов. Накануне сообщалось, что в стране никто не умер от COVID-19 впервые с марта.

Сегодня в Испании реализуется поэтапный план выхода из режима ограничений, который начался 11 мая. Всего предполагается 4 этапа. Согласно заявлениям властей, страна может вернуться в обычной жизни в концу июня.

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