В Испании возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca

В настоящее время установлен возрастной порог в 55 лет. Ранее вакцину получали люди от 18 до 55 лет из-за нехватки данных о том, как действует препарат на людей старшего возраста.

Как отметила Дариас, многое будет зависеть от наличия вакцины.

Вакцина AstraZeneca по итогам третьего этапа клинических исследований в США, Чили и Перу показала эффективность в 79% против случаев COVID-19 с симптомами. Кроме того, в 100% случаев вакцина AstraZeneca защитила пациентов от тяжелого течения коронавируса с осложнениями и госпитализацией.

