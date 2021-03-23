В Испании возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca

Испанские власти на днях возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca людей в возрасте до 65 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Каролину Дариас.

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В настоящее время установлен возрастной порог в 55 лет. Ранее вакцину получали люди от 18 до 55 лет из-за нехватки данных о том, как действует препарат на людей старшего возраста.

Как отметила Дариас, многое будет зависеть от наличия вакцины.

Вакцина AstraZeneca по итогам третьего этапа клинических исследований в США, Чили и Перу показала эффективность в 79% против случаев COVID-19 с симптомами. Кроме того, в 100% случаев вакцина AstraZeneca защитила пациентов от тяжелого течения коронавируса с осложнениями и госпитализацией.

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ФОТО: sobyanin.ru
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