Вакцина AstraZeneca показала эффективность в 79% после новых испытаний

Кроме того, в 100% случаев вакцина AstraZeneca защитила пациентов от тяжелого течения коронавируса с осложнениями и госпитализацией. При этом среди испытуемых в возрасте старше 65 лет эффективность препарата составила 80%.

Как уточнили в AstraZeneca, в третьем этапе исследований участвовали 32,4 тысячи человек. Симптомы коронавируса были отмечены лишь в 141 случае.

В ближайшие недели компания намерена подготовить документы для сертификации вакцины в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

