Вакцина AstraZeneca показала эффективность в 79% после новых испытаний

Вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca по итогам третьего этапа клинических исследований в США, Чили и Перу показала эффективность в 79% против случаев COVID-19 с симптомами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ВОЗ рекомендовала продолжать использование вакцины от коронавируса AstraZeneca

Кроме того, в 100% случаев вакцина AstraZeneca защитила пациентов от тяжелого течения коронавируса с осложнениями и госпитализацией. При этом среди испытуемых в возрасте старше 65 лет эффективность препарата составила 80%.

Как уточнили в AstraZeneca, в третьем этапе исследований участвовали 32,4 тысячи человек. Симптомы коронавируса были отмечены лишь в 141 случае.

В ближайшие недели компания намерена подготовить документы для сертификации вакцины в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

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ФОТО: sobyanin.ru
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