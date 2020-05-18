В Испании ужесточат масочный режим
Власти Испании объявили об ужесточении правил ношения масок в стране в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в Минздраве страны, по новым требованиям использование защитной маски станет обязательным не только в транспорте, но и на улице, если нельзя обеспечить дистанцию в 2 метра. Соответствующее распоряжение ведомство выпустит в ближайшее время.
В Испании поэтапный выход из режима ограничений начался в конце апреля. Предполагается, что возвращение к обычной жизни в стране произойдет в четыре этапа. Власти страны ожидают, что заключительный этап будет реализован до конца июня при благоприятном развитии ситуации.
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