В Испании ужесточат масочный режим

Как заявили в Минздраве страны, по новым требованиям использование защитной маски станет обязательным не только в транспорте, но и на улице, если нельзя обеспечить дистанцию в 2 метра. Соответствующее распоряжение ведомство выпустит в ближайшее время.

В Испании поэтапный выход из режима ограничений начался в конце апреля. Предполагается, что возвращение к обычной жизни в стране произойдет в четыре этапа. Власти страны ожидают, что заключительный этап будет реализован до конца июня при благоприятном развитии ситуации.







