В Бельгии открылись школы и музеи

Бельгия перешла к новому этапу снятия ограничительных мер из-за коронавируса, открыв в понедельник школы и музеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что учеба в школе началась не для всех. Первыми занятия возобновили ученики выпускных и начальных классов. Уроки проводятся в группах по 10 человек, всем учащимся выданы защитные маски и санитайзеры.

Музеи также возобновили работу с некоторыми ограничениями, в частности, продажа билетов на вход возможна только онлайн. Кроме того, в стране начали работать парикмахерские и салоны красоты.

По данным агентства, в Бельгии за прошедшие сутки скончались 28 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус. Всего с момента вспышки умерло 9080 бельгийцев.



