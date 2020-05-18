В Бельгии открылись школы и музеи
Бельгия перешла к новому этапу снятия ограничительных мер из-за коронавируса, открыв в понедельник школы и музеи. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что учеба в школе началась не для всех. Первыми занятия возобновили ученики выпускных и начальных классов. Уроки проводятся в группах по 10 человек, всем учащимся выданы защитные маски и санитайзеры.
Музеи также возобновили работу с некоторыми ограничениями, в частности, продажа билетов на вход возможна только онлайн. Кроме того, в стране начали работать парикмахерские и салоны красоты.
По данным агентства, в Бельгии за прошедшие сутки скончались 28 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус. Всего с момента вспышки умерло 9080 бельгийцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru