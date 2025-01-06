Полиция нашла тело похищенного в Грузии россиянина
Грузинская полиция задержала обоих подозреваемых в нападении на россиян в Местии. Об этом сообщил местный телеканал Mtavari.
Предполагаемые преступники арестованы. По данным МВД Грузии, они убили туриста и сбросили его тело в реку, чтобы скрыть следы.
Мертвого россиянина нашли в реке Накра. Подозреваемых удалось выследить всего за два дня. Следствие установило, что 5-го января текущего года фигуранты дела ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию.
Подозреваемым предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса Грузии. Им грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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