Полиция нашла тело похищенного в Грузии россиянина

Мертвого россиянина нашли в реке Накра. Подозреваемых удалось выследить всего за два дня. Следствие установило, что 5-го января текущего года фигуранты дела ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию.



Подозреваемым предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса Грузии. Им грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

