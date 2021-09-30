СМИ: Россия увеличит втрое поставки электроэнергии в Китай
Россия в три раза увеличит поставки электроэнергии в Китай по линии «Амурская-Хэйхэ». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Электричество в новом объеме начнет подаваться в КНР с 1 октября. Отмечается, что преобразовательная подстанция линии 500 кВт «увеличит ежедневное время работы с полной загрузкой с 5 до 16 часов в сутки».
Ранее СМИ сообщили, что Китай попросил Россию увеличить поставки электроэнергии из-за грядущего кризиса в этой сфере. Пандемия коронавируса осложнила ситуацию, и КНР испытывает нехватку энергии, в том числе для населения. По подсчетам экспертов, с начала года потребление электроэнергии в Китае выросло на 13,8%, до 5,5 трлн кВт/ч. При этом российский оператор экспорта электроэнергии «Интер РАО» ежегодно поставляет в КНР около 3 млрд кВт/ч.
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