СМИ: Россия увеличит втрое поставки электроэнергии в Китай

Россия в три раза увеличит поставки электроэнергии в Китай по линии «Амурская-Хэйхэ». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Электричество в новом объеме начнет подаваться в КНР с 1 октября. Отмечается, что преобразовательная подстанция линии 500 кВт «увеличит ежедневное время работы с полной загрузкой с 5 до 16 часов в сутки».

Ранее СМИ сообщили, что Китай попросил Россию увеличить поставки электроэнергии из-за грядущего кризиса в этой сфере. Пандемия коронавируса осложнила ситуацию, и КНР испытывает нехватку энергии, в том числе для населения. По подсчетам экспертов, с начала года потребление электроэнергии в Китае выросло на 13,8%, до 5,5 трлн кВт/ч. При этом российский оператор экспорта электроэнергии «Интер РАО» ежегодно поставляет в КНР около 3 млрд кВт/ч.

