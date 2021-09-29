Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Украинская Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг продлила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 ноября, сообщает Укринформ.
Предыдущий установленный запрет действовал с26 мая по 1 октября, за это время обращений о необходимости возобновить импорт не поступало, отмечает агентство.
Украина может «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в энергетике, считает депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер. Об этом парламентарий ранее заявила в эфире телеканала «Наш».
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