Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Украинская Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг продлила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 ноября, сообщает Укринформ.

Предыдущий установленный запрет действовал с26 мая по 1 октября, за это время обращений о необходимости возобновить импорт не поступало, отмечает агентство.