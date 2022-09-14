В Испании подсчитали, когда закончится газ в Европе

160 газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах Европейского союза, говорится в статье. По данным издания, перед властями ЕС стоит задача сделать так, чтобы запасов газа хватило на всю зиму.

Эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются.

Напомним, в Германии чиновник дал советы по экономии электричества. Предлагается снизить температуру в помещениях.

