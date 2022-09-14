В Испании подсчитали, когда закончится газ в Европе
Газовые хранилища Европы могут опустеть в начале февраля 2023 года, сообщает испанская газета La Vanguardia.
160 газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах Европейского союза, говорится в статье. По данным издания, перед властями ЕС стоит задача сделать так, чтобы запасов газа хватило на всю зиму.
Эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются.
Напомним, в Германии чиновник дал советы по экономии электричества. Предлагается снизить температуру в помещениях.
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