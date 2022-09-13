СМИ: ЕС не введёт ограничения цен на российский газ
Европейская комиссия не станет ограничивать цены на газ из России, однако намерена ввести дополнительный налог на излишки прибыли энергетических компаний и лимит потребления. Такое изменение внесено в экстренный энергетический план, который министры энергетики ЕС отвергли на прошлой неделе, сообщает Bloomberg.
В переработанном документе сделан шаг к обязательному лимитированию потребления. Так называемые «пиковые» ограничения будут действовать 3-4 часа в день, а также, предположительно, в часы минимумов выработки на солнечных и ветряных электростанциях.
ЕС определит минимальную ставку временного чрезвычайного налога на сверхдоходы энергетических компаний. При этом страны- участницы смогут её увеличивать. Будет также установлен потолок цены на электричество альтернативной газу генерации. Финансовая поддержка энергокомпаний на уровне ЕС вынесена в отдельный документ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Еврокомиссия созовет новое экстренное заседание министров энергетики ЕС до конца сентября для обсуждения шагов, призванных преодолеть энергетический кризис. Об этом сегодня заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера телеканалу TV3.
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