СМИ: ЕС не введёт ограничения цен на российский газ

Европейская комиссия не станет ограничивать цены на газ из России, однако намерена ввести дополнительный налог на излишки прибыли энергетических компаний и лимит потребления. Такое изменение внесено в экстренный энергетический план, который министры энергетики ЕС отвергли на прошлой неделе, сообщает Bloomberg.

В переработанном документе сделан шаг к обязательному лимитированию потребления. Так называемые «пиковые» ограничения будут действовать 3-4 часа в день, а также, предположительно, в часы минимумов выработки на солнечных и ветряных электростанциях.

ЕС определит минимальную ставку временного чрезвычайного налога на сверхдоходы энергетических компаний. При этом страны- участницы смогут её увеличивать. Будет также установлен потолок цены на электричество альтернативной газу генерации. Финансовая поддержка энергокомпаний на уровне ЕС вынесена в отдельный документ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Еврокомиссия созовет новое экстренное заседание министров энергетики ЕС до конца сентября для обсуждения шагов, призванных преодолеть энергетический кризис. Об этом сегодня заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера телеканалу TV3.

