В Испании отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Испании планирует отменить ношение защитных масок на улице в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

По его словам ограничение можно отменить, так как в скором времени количество привитых в стране превысит 15 миллионов, а через несколько дней половина населения страны пройдет как минимум один этап вакцинации.

Премьер Испании предложил разрешить въезд в ЕС вакцинированным «Спутником V»

Ранее министерство здравоохранения Израиля с 15 июня отменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях.

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ТЕГИ:КоронавирусИспания
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