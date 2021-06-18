В Испании отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Испании планирует отменить ношение защитных масок на улице в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
По его словам ограничение можно отменить, так как в скором времени количество привитых в стране превысит 15 миллионов, а через несколько дней половина населения страны пройдет как минимум один этап вакцинации.
Ранее министерство здравоохранения Израиля с 15 июня отменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях.
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