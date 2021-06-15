В Израиле отменили обязательное ношение защитных масок в помещениях
Министерство здравоохранения Израиля с 15 июня отменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении отмечается, что это требование было последним из всех карантинных ограничений в стране, но в некоторых случаях ношение маски все еще является обязательным. Ограничение продолжить действовать в медицинских учреждениях длительной госпитализации и в домах престарелых, а также для лиц, которые направляются к месту прохождения обязательной самоизоляции. Предписание о ношении масок по-прежнему распространяется на пассажиров во время авиарейсов.
Ранее 1 июня Израиль отменил почти все ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Уточнялось, что отменяются ограничения на численность собраний и мероприятий, гражданам не нужно для допуска куда-либо предъявлять документ о вакцинации.
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