В Израиле отменили обязательное ношение защитных масок в помещениях

Министерство здравоохранения Израиля с 15 июня отменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что это требование было последним из всех карантинных ограничений в стране, но в некоторых случаях ношение маски все еще является обязательным. Ограничение продолжить действовать в медицинских учреждениях длительной госпитализации и в домах престарелых, а также для лиц, которые направляются к месту прохождения обязательной самоизоляции. Предписание о ношении масок по-прежнему распространяется на пассажиров во время авиарейсов.

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Ранее 1 июня Израиль отменил почти все ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Уточнялось, что отменяются ограничения на численность собраний и мероприятий, гражданам не нужно для допуска куда-либо предъявлять документ о вакцинации.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИзраильКоронавирус
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