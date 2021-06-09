Премьер Испании предложил разрешить въезд в ЕС вакцинированным «Спутником V»

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал руководство Евросоюза разрешить въезжать в ЕС людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутником V". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Санчеса, многие люди в мире прививаются непризнанными в ЕС вакцинами. Премьер напомнил о латиноамериканских странах, которые закупают "Спутник V".

Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Буэнос-Айресе подчеркнул, что необходимо "исходить из здравого смысла". Премьер отметил, что препараты, получаемые жителями других стран, "очевидно, являются вакцинами". По словам испанского политика, вакцинация "не должны стать препятствием, для передвижения между континентами".

Руководство Испании с 7 июня открыло границы страны для туристов, прошедших курс вакцинации теми препаратами, которые были признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). "Спутник V" пока что не включен в этот перечень.

