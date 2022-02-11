В Испании отказались признавать российские вакцины раньше ВОЗ
В Испании не признают российские вакцины раньше, чем ВОЗ и EMA, хотя с учетом популярности этого направления для российских туристов могли бы это сделать. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на посла России в Испании Юрия Корчагина.
Он напомнил, что Испания – это самое популярное туристическое направление в Европе для россиян. По его мнению, правительству этой страны следовало бы признать российскую вакцину, чтобы привитые граждане России могли въезжать в королевство, так как в ЕС уже есть подобная практика. Корчагин также подчеркнул, что отечественная вакцина признана в более, чем 70 странах мира.
Посол считает, что Испания теряет многое, «отказываясь» от российских туристов, так как они приносят большую экономическую пользу государству и обладают высоким уровнем культуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru