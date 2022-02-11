В Испании отказались признавать российские вакцины раньше ВОЗ

Он напомнил, что Испания – это самое популярное туристическое направление в Европе для россиян. По его мнению, правительству этой страны следовало бы признать российскую вакцину, чтобы привитые граждане России могли въезжать в королевство, так как в ЕС уже есть подобная практика. Корчагин также подчеркнул, что отечественная вакцина признана в более, чем 70 странах мира.

Посол считает, что Испания теряет многое, «отказываясь» от российских туристов, так как они приносят большую экономическую пользу государству и обладают высоким уровнем культуры.