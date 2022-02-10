В России и Индии взаимно признают сертификаты о вакцинации
В России и Индии разрабатывают план по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на назначенного посла РФ в Нью-Дели Дениса Алипова.
По его словам, этот процесс займет определенное время. Алипов подчеркнул, что с этим не нужно затягивать, так как признание вакцины значительно облегчит взаимные обмены.
В Индии уже зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва и Нью-Дели в скором времени завершат переговоры по запуску ее производства в Индии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- В России и Индии взаимно признают сертификаты о вакцинации
- Фигурист из США Чен победил в одиночном катании на Олимпиаде
- Стало известно, где в России живут самые перспективные мужчины
- Ученые предупредили о риске инсульта и болезней сердца из-за парацетамола
- Врач-педиатр: «Омикрон» смертельно опасен для детей
- СМИ: В США рассматривают возможность антироссийских санкций «за кибератаки на Украину»
- В Госдуме 15 февраля могут рассмотреть проект обращения о признании ДНР и ЛНР
- Постпред РФ при ООН: Украина может решиться на провокации в Крыму
- Отоларинголог предупредил об «эре глухих» из-за «омикрона»
- Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru