В России и Индии взаимно признают сертификаты о вакцинации

В России и Индии разрабатывают план по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на назначенного посла РФ в Нью-Дели Дениса Алипова.

По его словам, этот процесс займет определенное время. Алипов подчеркнул, что с этим не нужно затягивать, так как признание вакцины значительно облегчит взаимные обмены.

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В Индии уже зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва и Нью-Дели в скором времени завершат переговоры по запуску ее производства в Индии.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СпутникВакцинацияРоссияИндия
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