В России и Индии взаимно признают сертификаты о вакцинации

В России и Индии разрабатывают план по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на назначенного посла РФ в Нью-Дели Дениса Алипова.

По его словам, этот процесс займет определенное время. Алипов подчеркнул, что с этим не нужно затягивать, так как признание вакцины значительно облегчит взаимные обмены.