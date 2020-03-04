Более 100 человек скончались в Италии от коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

По данным ведомства, за день число жертв возросло с 79 до 107 человек. В свою очередь, число выздоровевших насчитывает 276 человек, за день было зарегистрировано 116 случаев выздоравления.

Общее число заражений в стране в настоящее время составляет 3 тысячи человек. Ранее сегодня сообщалось, что в Италии из-за распространения коронавируса принято решение временно закрыть все университеты и школы.

Вспышка коронавируса была зарегистрирована в многомиллионом городе Ухань в Китае. В настоящее время вирус зарегистрирован в более чем 50 странах.

