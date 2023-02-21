В Испании легализовали не приносящую вред зоофилию

Издание отмечает, что в УК Испании появится статья «Преступления против животных», подразумевающая уголовную ответственность за любые действия (в том числе сексуальные), которые причиняют вред здоровью животного и из-за которых ему может потребоваться лечение. Следовательно, зоофилия, не травмирующая животное, больше не подлежит уголовному наказанию. Максимальное наказание по новой статье «Преступления против животных» составляет от трех месяцев до полутора лет лишения свободы.

Libertad Digital добавляет, что в Испании половые отношения с животными впервые стали наказуемы в 2015 году. Тогда власти посчитали, что животные не способны давать согласие на сексуальные отношения, как и дети, и внесли понятие зоофилии в уголовный кодекс в качестве нового отдельного преступления. Наказание по этой статье, как и по статье за жестокое обращение с животными, подразумевало тюремное заключение от трех месяцев до одного года.

Ранее первый зампредседателя комитета Владимир Бурматов заявил, что комитет Госдумы по экологии в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете калечащих животных операций типа онихэктомии (удаления когтей). Тогда первый зампред думского комитета отметил, что обсуждал проблему калечащих операций с юристами: подобные манипуляции подпадают под статью о жестоком обращении с животными.



