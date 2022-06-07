В Испании число заражений оспой обезьян выросло до 225
В Испании зарегистрировали не менее 225 случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что в понедельник 6 июня число зарегистрированных заражений было 198.
По данным ВОЗ, заражения были зафиксированы в 30 странах, которые не являются эндемичными для данного вируса.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.
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