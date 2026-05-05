В Симферополе автобус врезался в остановку общественного транспорта

Автобус наехал на остановку общественного транспорта в Симферополе, пострадал один человек. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

По предварительным данным, утром 5 мая автобус городского маршрута №70 в районе улицы Кечкеметской в результате заноса совершил наезд на остановку.

«Пострадала женщина 1978 года рождения, которая находилась на остановке. Она с травмами доставлена в больницу», - отметили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в автобусе находился только водитель. Прокуратура контролирует проверку ДТП.

Ранее в Горячем Ключе автомобиль наехал на остановку общественного транспорта, погибла женщина, пострадали еще четыре человека.

