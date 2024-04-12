«Хезболла» выпустила более 50 ракет по северу Израиля

По северу Израиля с территории Ливана вечером 12 апреля выпустили более 50 ракет, пишет РИА Новости.

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Ливанское движение «Хезболла» заявило об атаке по позициям израильской артиллерии. Работают средства противовоздушной обороны.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что около 40 ракет достигли территории страны. Часть упала в пустынной местности.

По данным телекомпании CBS, атака Ирана на Израиль ожидается 12 апреля. Тегеран пообещал отреагировать на удар по своему консульству в столице Сирии Дамаске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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