«Хезболла» выпустила более 50 ракет по северу Израиля
12 апреля 202420:50
По северу Израиля с территории Ливана вечером 12 апреля выпустили более 50 ракет, пишет РИА Новости.
Ливанское движение «Хезболла» заявило об атаке по позициям израильской артиллерии. Работают средства противовоздушной обороны.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что около 40 ракет достигли территории страны. Часть упала в пустынной местности.
По данным телекомпании CBS, атака Ирана на Израиль ожидается 12 апреля. Тегеран пообещал отреагировать на удар по своему консульству в столице Сирии Дамаске, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru