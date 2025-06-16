В Иране задержали еще двух агентов «Моссада» с беспилотниками и пусковой установкой

Еще два агента израильской разведки «Моссад» задержаны рядом со столицей Ирана, сообщает агентство Fars.

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Это произошло в округе Рей. У агентов было обнаружено и изъято более 200 килограммов взрывчатки, 23 беспилотных летательных аппарата, пусковая установка, оборудование для управления.

Ранее стало известно, что разведка «Моссад» создала базу взрывных дронов в Иране. Аппарат использовали с началом военных действий в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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