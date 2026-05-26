СМИ: НАТО сформирует структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике

НАТО разрабатывает командную структуру для оперативного развёртывания войск в странах Балтии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно полученным данным, альянс намерен укрепить восточный фланг посредством новой системы, которая обеспечит быстрое развёртывание контингента в Латвии и Эстонии в случае военного конфликта с Россией, сообщает РИА Новости.