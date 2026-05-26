СМИ: НАТО сформирует структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике

НАТО разрабатывает командную структуру для оперативного развёртывания войск в странах Балтии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно полученным данным, альянс намерен укрепить восточный фланг посредством новой системы, которая обеспечит быстрое развёртывание контингента в Латвии и Эстонии в случае военного конфликта с Россией, сообщает РИА Новости.

Новая структура будет сформирована за счёт перепрофилирования многонационального корпуса Германии и Нидерландов, штаб которого сейчас базируется в Мюнстере. В состоянии полной боеготовности соединение способно управлять тремя дивизиями численностью от 40 до 60 тысяч человек.

Отмечается, что в мирное время группировка работать как базовая структура. Ответственность за наращивание сил для новой системы возложена на Германию и Нидерланды.

Ранее президент Чехии призвал НАТО проявить решительность в отношении России, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Bernd Wüstneck / dpa
