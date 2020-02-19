В Иране скончались двое заражённых коронавирусом

Между тем, у большинства людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, наблюдаются легкие симптомы. Об этом заявили медики из КНР. Учёные также отмечают, что пик эпидемии уже пройден. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Chinese Journal of Epidemiology. При этом врачи отмечают, что смертельной опасности подвергаются, в частности, пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Добавим, по состоянию на 19 февраля от коронавируса скончались более двух тысяч человек. Число зараженных превысило 74 тысячи.



