В Иране скончались двое заражённых коронавирусом
Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019. По словам Али Реза Вахабзаде, оба случая зарегистрированы в городе Кум. Отмечается, что умершие были людьми преклонного возраста.
Между тем, у большинства людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, наблюдаются легкие симптомы. Об этом заявили медики из КНР. Учёные также отмечают, что пик эпидемии уже пройден. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Chinese Journal of Epidemiology. При этом врачи отмечают, что смертельной опасности подвергаются, в частности, пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.
Добавим, по состоянию на 19 февраля от коронавируса скончались более двух тысяч человек. Число зараженных превысило 74 тысячи.
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