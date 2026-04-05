В Иране пригрозили США и Израилю «вратами ада»

В случае новых ударов по инфраструктуре Ирана США и Израиль ждут «врата ада», сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на командующего штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи.

СМИ: В центральной части Ирана произошли многочисленные взрывы

«Мы и секунду не будем колебаться и развернем наши вооруженные силы для защиты прав нашего народа и национальных активов», — заявил он. Отмечается, что Тегеран готов атаковать любую используемую США или Израилем инфраструктуру.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на сделку или на страну «обрушится ад», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
