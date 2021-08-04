В Иране ответили на предположения о причастности военных страны к инцидентам с танкерами

По его словам, в ряде зарубежных СМИ появились сообщения о том, что иранские военные якобы поднимались на борт некоторых судов в этом регионе. Как заявил дипломат, «сообщения о последовательных инцидентах [с судами] в Персидском заливе и регионе в целом выглядят крайне подозрительными».

По данным британского телеканала Sky News, танкер Asphalt Princess был захвачен в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ, а на его борт забрались около девяти вооруженных человек, которые захватили танкер.

Как сообщалось, суда Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss примерно в одно и то же время передали уведомления о том, что «лишились возможности управляться». Танкеры находятся у берегов эмирата Фуджейра на востоке ОАЭ.

