В Иране ответили на предположения о причастности военных страны к инцидентам с танкерами

В Иране отвергли предположения о том, что военные страны могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана Саида Хатибзаде.

СМИ сообщили о возможном массовом захвате танкеров в Оманском заливе

По его словам, в ряде зарубежных СМИ появились сообщения о том, что иранские военные якобы поднимались на борт некоторых судов в этом регионе. Как заявил дипломат, «сообщения о последовательных инцидентах [с судами] в Персидском заливе и регионе в целом выглядят крайне подозрительными».

По данным британского телеканала Sky News, танкер Asphalt Princess был захвачен в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ, а на его борт забрались около девяти вооруженных человек, которые захватили танкер.

Как сообщалось, суда Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss примерно в одно и то же время передали уведомления о том, что «лишились возможности управляться». Танкеры находятся у берегов эмирата Фуджейра на востоке ОАЭ.

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ФОТО: Нефтедобыча в Иране. Фото с сайта hubs.ua
ТЕГИ:СудноИран
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