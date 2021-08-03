СМИ сообщили о возможном массовом захвате танкеров в Оманском заливе

Четыре танкера в Оманском заливе передали предупреждения о потере возможности управления. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, суда Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss примерно в одно и то же время передали уведомления о том, что «лишились возможности управляться». Танкеры находятся у берегов эмирата Фуджейра на востоке ОАЭ. Что именно произошло с судами, пока не известно.

Между тем телеканал Sky News сообщил, что в Оманском заливе группа вооруженных людей предположительно проникла на борт танкера Asphalt Princess под флагом Панамы.

