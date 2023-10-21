В Индонезии на митинге у посольства США сожгли портрет Байдена
Несколько сотен человек вышли на акцию в поддержку палестинского народа перед посольством США в Джакарте и индонезийским офисом ООН, демонстранты сожгли портреты президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет журнал Tempo.
«Мы здесь, в Индонезии, на стороне страны, которая должна быть независимой», — отметил один из протестующих.
Индонезийцы также во время митинга сожгли флаги Израиля, скандировали лозунги «Свободная Палестина», «От реки до моря Палестина будет свободной». Кроме того, некоторые демонстранты вышли с плакатами с критикой США за финансирование Израиля.
Ранее демонстрации в поддержку Палестины прошли в других городах Индонезии, в том числе Джокьякарте, Семаранге, Макассаре и Медане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru