В Индии заявили об эпидемии «черной плесени»

Мукормикоз — грибковое заболевание. Предполагается, что он проявляется как побочный эффект он коронавируса. Власти штата Раджастан зафиксировали около 100 случаев заболевания «черной плесенью». Для заболевших создали специальное отделение в больнице.

Ранее вирусолог Георгий Викулов рассказал НСН, что «черная плесень» — очень агрессивное заболевание, возбудителем которого являются грибы семейства мукоровых. Викулов предупредил, что для людей с COVID-19, с ВИЧ-инфекцией, после лучевой терапии, после трансплантации органов они могут поражать слизистую оболочку носа, легких и даже головной мозг.

