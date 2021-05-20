В Индии заявили об эпидемии «черной плесени»
В индийских штатах Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза, известного как «черная плесень», сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав Индии.
Мукормикоз — грибковое заболевание. Предполагается, что он проявляется как побочный эффект он коронавируса. Власти штата Раджастан зафиксировали около 100 случаев заболевания «черной плесенью». Для заболевших создали специальное отделение в больнице.
Ранее вирусолог Георгий Викулов рассказал НСН, что «черная плесень» — очень агрессивное заболевание, возбудителем которого являются грибы семейства мукоровых. Викулов предупредил, что для людей с COVID-19, с ВИЧ-инфекцией, после лучевой терапии, после трансплантации органов они могут поражать слизистую оболочку носа, легких и даже головной мозг.
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