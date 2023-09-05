В Индии захотели сменить название страны

Глава национального конгресса Джайрам Рамеш в социальных сетях отметил, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были отправлены под именем «Президента Бхарата».

Издание приводит слова одного из депутатов верхней палаты Парламента Индии, который заявил, что Индию знают под именем «Бхарат» тысячи лет. Это древнее название страны, а нынешнее - колониальное, и является символом рабства. Он призвал вычеркнуть из Конституции ее нынешний вариант.

Соответствующая резолюция будет внесена на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.

Ранее в Индии запустили обратный отсчет до запуска миссии Aditya-L1, которая будет изучать солнце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».