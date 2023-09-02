В Волгограде снова заменили название города на дорожных знаках на «Сталинград»

Из сообщения следует, что «переименовывать» город теперь будут девять раз в год: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.



Отметим, что «переименование» Волгограда 3 сентября связано с Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

День воинской славы в России именно 3 сентября установил этим летом глава государства Владимир Путин. Ранее окончание Второй мировой войны отмечалось 2 сентября, отмечает «Радиоточка НСН».

