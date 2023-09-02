В Волгограде снова заменили название города на дорожных знаках на «Сталинград»
В Волгограде заменили название города на дорожных знаках на «Сталинград». Об этом сообщила администрация города.
Из сообщения следует, что «переименовывать» город теперь будут девять раз в год: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.
Отметим, что «переименование» Волгограда 3 сентября связано с Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
День воинской славы в России именно 3 сентября установил этим летом глава государства Владимир Путин. Ранее окончание Второй мировой войны отмечалось 2 сентября, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лия Ахеджакова объяснила появление на сцене с украинским флагом
- Супруга актера Алексея Янина опровергла его смерть
- В Волгограде снова заменили название города на дорожных знаках на «Сталинград»
- Президент Киргизии заявил, что может видеть будущее
- СМИ: Сеть супермаркетов в США уберет с полок ряд товаров из-за краж
- Пицца и бургеры осенью в России подорожают в среднем на 4–8%
- В Иваново водитель сбил мать с 7-летней дочерью, сбежал и сжег автомобиль
- Число домов в Белгородской области, поврежденных при обстреле ВСУ, выросло до 29
- Умер солист Большого театра Максим Пастер
- «Известия»: россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков за полгода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru