В Индии зафиксировали минимальный прирост заболевших COVID-19 за 88 дней
В Индии за сутки выявили 53,2 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Это наименьший показатель за 88 дней, сообщил минздрав страны.
При этом число новых заболевших каждый день последние две недели не превышает 100 тысяч. Это может свидетельствовать о спаде второй волны COVID-19 в стране. Сейчас в Индии вакцинировались более 280 миллионов граждан, что составляет примерно 20% населения страны.
Всего с начала пандемии в Индии выявили 29,9 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели свыше 28,8 миллионов граждан, а умерли около 388 тысяч жителей. Сейчас число активных случаев составляет 702 тысячи человек.
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5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
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