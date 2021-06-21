В Индии зафиксировали минимальный прирост заболевших COVID-19 за 88 дней

В Индии за сутки выявили 53,2 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Это наименьший показатель за 88 дней, сообщил минздрав страны.

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При этом число новых заболевших каждый день последние две недели не превышает 100 тысяч. Это может свидетельствовать о спаде второй волны COVID-19 в стране. Сейчас в Индии вакцинировались более 280 миллионов граждан, что составляет примерно 20% населения страны.

Всего с начала пандемии в Индии выявили 29,9 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели свыше 28,8 миллионов граждан, а умерли около 388 тысяч жителей. Сейчас число активных случаев составляет 702 тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусИндия
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